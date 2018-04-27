Ecb'nin İkinci Çeyrek "Profesyonel Tahminciler Anketi"

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "Profesyonel Tahminciler Anketi"nde, Avro Bölgesi'ne ilişkin büyüme, enflasyon ve işsizlik beklentilerinde bazı revizyonlar yapıldı.

ECB, 2018 ikinci çeyrek "Profesyonel Tahminciler Anketi"nin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde bu yılın ilk çeyreğinde açıklanan yüzde 1,5'lik enflasyon tahmini değiştirilmezken, enflasyon beklentisi 2019 için yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya, 2020 için de yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye çekildi. 2022 yılını kapsayan uzun dönem enflasyon beklentisi ise yüzde 1,9 olarak korundu.

GSYH artış beklentilerinde revizyon

Ankete göre, reel GSYH artışı beklentisinde de bazı revizyonlar yapıldı.

Para Birliği'nde 2018 yılı GSYH artış beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e, 2019 için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye ve 2020 beklentisi de yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya revize edildi. 2022 beklentisi ise yüzde 1,6'da tutuldu.

İşsizlik tahminleri düştü

Avro Bölgesi işsizlik oranı tahminlerinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, bu yıl için daha önce açıklanan yüzde 8,4'lük işsizlik oranı yüzde 8,3'e, 2020 yılı için yüzde 7,6'dan yüzde 7,5'e ve 2022 yılı için de yüzde 7,5'ten yüzde 7,4'e düşürüldü. 2019 için yüzde 7,9 olan işsizlik tahmini ise değiştirilmedi.

4-10 Nisan'da gerçekleştirilen "Profesyonel Tahminciler Anketi"nin, sonuçları itibarıyla ECB karar organları veya ECB personelinin görüşlerini temsil etmediği belirtildi.