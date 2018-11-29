Ecb'nin "Finansal İstikrar Değerlendirme" Raporu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi finansal istikrar ortamının mayıs ayından beri daha zorlayıcı olduğunu belirterek, emlak fiyatlarında yüksek değerlendirmeler ve düşük risk primi ile finansal sistemin daha savunmasız hale geldiği uyarısında bulundu.

ECB, Avro Bölgesi'ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunu yayımladı.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada, finansal piyasalardaki tehditlerin mayıstan bu yana arttığı belirtilerek, "Avro Bölgesi finansal istikrar ortamı mayıs ayından beri daha zorlayıcı oldu. Yüksek değerlendirmeler ve düşük risk primi ile finansal sistem daha savunmasız hale geldi. Olumlu tarafta, büyüyen bir ekonomi ve gelişmiş bankacılık sektörünün esnekliği, Avro Bölgesi'ndeki finansal istikrar ortamını desteklemeye devam ediyor." denildi.

ECB raporunda, küresel büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü risklerin ticarette korumacılığın yeniden gündeme gelmesi ve gelişmekte olan piyasalarda baş gösteren zorluklardan dolayı mayıs ayından itibaren daha belirgin hale geldiğine işaret edildi.

Raporda, ECB, finansal sisteme yönelik dört risk belirleyerek, bu riskleri küresel risk primlerindeki ani yükseliş, artan borçlar, bankaların düşük karlılığı ve yatırım fonlarından sermaye çıkışı olarak sıraladı.

Banka, piyasaların politik belirsizliklere çok ani tepki vermesini "tehlikeli" görürken, varlıkların değerinin şu anda nispeten yüksek olduğu ve herhangi bir politik belirsizlik durumunda bu değerlerin hızlı bir şekilde aşağı doğru gidebileceği uyarısı yaptı.

ECB, raporda, Avro Bölgesi'nde emlak fiyatlarında gerileme belirtileri olduğunu bildirerek, bankacılık sektörü dışındaki özellikle yatırım fonu sektöründe risklerin arttığına da işaret etti.