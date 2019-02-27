Ecb/mersch: Ecb Fintech Gelişmelerini İzlemeyi Sürdürmeli

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Yves Mersch, ECB'nin finans endüstrisindeki fintech gelişmelerini izlemeyi sürdürmesi ve "finansal hizmetlerin sağlam bir şekilde sürdürülebilmesi için gereken yerde ve zamanda" yaptırımların bu doğrultuda ayarlanması gerektiğini söyledi.

Mersch, büyük veri analizi, kriptografi ve makine öğrenimi teknolojilerinin ana bankacılık işlerinde rekabet için "daha iyi ve daha ucuz" yollar sunduğunu belirtirken, fintechin finansal sistemi tüketici için daha rekabetçi ve çeşitli bir hale getirmesine rağmen büyük çapta risklerin oluşmasına da yol açabileceği uyarısını yaptı. Mersch, teknolojik yeniliklere adapte olma süresinin daha da kısaldığına dikkat çekerken, yasa yapıcıların ve mekez bankası yetkililerinin derecelendirme risklerini izlemek adına fintech faaliyetlerini daha yakından gözlemlemeleri gerektiğini vurguladı.

Mersch'e göre piyasaya giren "büyük teknoloji şirketleri" olası riskler doğururken, ECB yetkilisi şirketlerin var olan müşteri ağları ve müşteriler için fayda sağlayabilecek finansal kaynakları sebebiyle rekabet avantajı doğurmalarına rağmen, "kredi faaliyetlerinden elde edilen gelirden çok, ürün ve hizmetlerin satılmasına destek olan veriye olan erişimle hareket geçtikleri" konusunda uyardı. - İstanbul

Kaynak: DHA