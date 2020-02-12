ECB/Makhlouf: Virüs küresel büyümede "negatif şoka" neden olabilir

12.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:58

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Gabriel Makhlouf, coronovirüs salgınının, kısa vadede küresel ekonomik büyümede "negatif şoka" neden olabileceği uyarısı yaptı.

Enfeksiyonun, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu belirsizlik ve risklere bir yenisini eklediğini vurgulayan Makhlouf, buna karşılık enfeksiyonun potansiyel zararları konusunda henüz bir saptamanın yapılmadığına dikkat çekti.

Aynı anda İrlanda Merkez Bankası 'nın Başkanı olan Makhlouf, Brexit sonrasında, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin, mevcut duruma göre daha çok olumsuz etkilerinin olabileceğinin de altını çizdi.Brexit'in ekonomide büyük değişimlerin yolunu açabileceğine de işaret eden Makhlouf, Birleşik Krallık ve Avrupa iş danyası ve düzenleyici kurumlarını, "daha çok sürtüşme ve fikir ayrılığı" ortamına hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda da uyardı.

Kaynak: DHA