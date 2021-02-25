ECB/Lane: Parasal genişleme süresinin uzatılması gerekecek
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ECB/Lane: Parasal genişleme süresinin uzatılması gerekecek

25.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:31
ECB/Lane: Parasal genişleme süresinin uzatılması gerekecek

Arupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Philip Lane, pandeminin neden olduğu enflasyonu düşürücü baskılar yeterince dengelendikten sonra bile bankanın, "uzun bir süre boyunca bol miktarda parasal genişlemeyi sürdürmesi" gerekeceğini söyledi.

Arupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Philip Lane, pandeminin neden olduğu enflasyonu düşürücü baskılar yeterince dengelendikten sonra bile bankanın, "uzun bir süre boyunca bol miktarda parasal genişlemeyi sürdürmesi" gerekeceğini söyledi.

Lane ayrıca, koronavirüs pandemisi sonrasında ECB'nin karşı karşıya kalacağı bir başka zorluğun, "para politikası duruşunun enflasyonun orta vadeli hedefe zamanında ve sağlam bir şekilde yakınsamasını sağlamak" olacağının da altını çizdi.

Lane, ECB Başkanı Christine Lagard'ın da daha önce vurguladığı, bankanın uzun vadeli nominal tahvil gelirlerindeki gelişmeleri de yakından izlediği sözlerini de yineledi.ECB'nin, "piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde ve pandeminin öngörülen enflasyon hedefi üzerindeki aşağı yönlü etkisine karşı geliştirilen politikalarla tutarsız olan finansman koşullarının sıkılaşmasını önlemek amacıyla" tahvil satın alacağına ilişkin de güvence verdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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