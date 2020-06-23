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ECB/Lane: Pandemi varlık alım programı bir yıl sürecek

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Philip Lane, gelen verilerin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) en az Haziran 2021'e kadar süreceğini açıkladı.

ECB/Lane: Pandemi varlık alım programı bir yıl sürecek
23.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:12

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Philip Lane, gelen verilerin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) en az Haziran 2021'e kadar süreceğini açıkladı.

Lane, Pandemi Acil Varlık Alım Programı ve likidite adımlarının genel parasal duruş ile bilikte piyasanın istikrarına katkı yaptıklarına işaret ettiğini söyledi.

Pandemi şokunun büyüklüğü ve süresinin oldukça belirsiz olduğuna dikkat çeken Lane, PEPP'in en azından Haziran 2021'e kadar uygulamada kalacağını vurguladı.Lane, merkez bankalarının krizine ulusal seviyelerde ve AB olarak verilecek mali yanıtlarda önemli bir rolleri olacağını da ifade etti.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da yaptığı açıklamada, ECB Yönetim konseyi'nin PEPP uygulamalarını yakından izlemeyi sürdüreceğine işaret ederek, bu kapsamda gerekli görüldüğü zaman Program'ın büyüklüğü, süresi ve kompozisyonu konusunda güncellemeler yapılabileceğini söyledi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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