ECB/Lane: Koşullar uygun olursa PEPP tam uygulanmayabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ECB/Lane: Koşullar uygun olursa PEPP tam uygulanmayabilir

25.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:31
ECB/Lane: Koşullar uygun olursa PEPP tam uygulanmayabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ECB'nin rutin olarak, ekonominin tüm sektörleri için finansman koşullarının durumunu ölçmek için, çok sayıda önlemleri yakından izlediklerini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ECB'nin rutin olarak, ekonominin tüm sektörleri için finansman koşullarının durumunu ölçmek için,  çok sayıda önlemleri yakından izlediklerini söyledi.

Lane, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, koşulların uygun olması durumunda, 1.85 trilyon euro düzeyindeki Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı'nın (Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP) tam olarak uygulanmayabileceğinin altını çizdi.Lane, enflasyonda oluşabilecek olası olumsuz pandemik şoka karşı koymak için programın yeniden ayarlanabileceğini edilebileceğinin de altını çizdi. Maliye politikası ve para politikası için düşük denge reel faiz oranlarının sonuçlarının birinci dereceden bir konu olduğunu da belirten Lane, salgının etkilerini aşan zorluklar konusunda da uyardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Engin Altay Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu
Magazin Cemre Kemer Özcan Deniz Hande Erçel Seren Serengil
Spor Okan Buruk Ali Şansalan Mustafa Cengiz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Rus Rusya İntihar Nijerya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ECB/Lane: Koşullar uygun olursa PEPP tam uygulanmayabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 18:46:08. #1.15#
title