ECB/Lane: Koşullar uygun olursa PEPP tam uygulanmayabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ECB'nin rutin olarak, ekonominin tüm sektörleri için finansman koşullarının durumunu ölçmek için, çok sayıda önlemleri yakından izlediklerini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ECB'nin rutin olarak, ekonominin tüm sektörleri için finansman koşullarının durumunu ölçmek için, çok sayıda önlemleri yakından izlediklerini söyledi.

Lane, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, koşulların uygun olması durumunda, 1.85 trilyon euro düzeyindeki Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı'nın (Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP) tam olarak uygulanmayabileceğinin altını çizdi.Lane, enflasyonda oluşabilecek olası olumsuz pandemik şoka karşı koymak için programın yeniden ayarlanabileceğini edilebileceğinin de altını çizdi. Maliye politikası ve para politikası için düşük denge reel faiz oranlarının sonuçlarının birinci dereceden bir konu olduğunu da belirten Lane, salgının etkilerini aşan zorluklar konusunda da uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı