ECB/Lagarde: Mali politika istikrarı yönlendirmeli
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ECB/Lagarde: Mali politika istikrarı yönlendirmeli

11.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:21
ECB/Lagarde: Mali politika istikrarı yönlendirmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, mali politikanın, ekonomik istikrarın oluşturulmasına yönelik çabaların tam merkezinde durması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, mali politikanın, ekonomik istikrarın oluşturulmasına yönelik çabaların tam merkezinde durması gerektiğini vurguladı.

Yeni canlandırma paketini hazırladıklarında daha fazla acil durum tahvil alımı yapacaklarını ve bankalara ucuz kredi sağlayacaklarına dikkat çeken Lagarde, "Tüm seçenekler masadayken, Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı'nın (PEPP) ve Hedeflenmiş Uzun Vadeli Refinansman Operasyonları (TLTRO) mevcut ortamda etkinliklerini kanıtladılar ve pandeminin evriliş şekline göre tepki vermeleri için dinamik olarak uyarlanabilirler" dedi. 

Bu iki unsurun para politikasının temel araçları olmaya devam edeceğini belirten Lagarde ayrıca pandemi kaynaklı acil durumdan ekonomik toparlanmanın zorlu olabileceğini söyledi.Lagarde, her ne kadar virüsün ikinci dalgası ilkine göre daha az şiddetli olsa da, bunun ekonomi için daha az tehlike arz etmediğini belirtti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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