ECB/Lagarde: Enflasyon önümüzdeki aylarda yükselecek
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ECB/Lagarde: Enflasyon önümüzdeki aylarda yükselecek

ECB/Lagarde: Enflasyon önümüzdeki aylarda yükselecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesinin beklendiğini söyledi.

ECB'nin faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Lagarde, Covid-19 aşılama kampanyalarının hızının cesaret verici olduğunu ve Avrupa Birliği'nin 2021 boyunca ekonomik faaliyetinin toparlanmasının önünü açacağını savundu.

Lagarde, işletmelerin sağlam talep üzerinde toparlanmaya devam ettiğini, koronavirüsle ilgili kısıtlama önlemlerinin ise iyileşme belirtilerine rağmen hizmetler sektöründeki faaliyeti sınırlamaya devam ettiğini vurguladı.ECB toplantısında, pandemi acil durum satın alma programının (pandemic emergency purchase program - PEPP) tartışılmadığını, çünkü bunun için çok erken olduğunu vurgulayan Lagarde, pandeminin Avrupa'yı vurduğu ve ECB'nin PEPP'yi başlattığı "ekonomik duruma ilişkin değerlendirmemiz büyük ölçüde Mart ayındaki ile aynıdır" dedi.Lagarde, süren Covid-19 aşılama çalışmaları nedeniyle iyileşmenin "açık işaretlerinin" görünmesine karşın, virüsün yeni varyantlarının ve kısıtlamaların kısa vadeli görünüm için hala bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.Lagarde, PEPP kapsamında satın alma hızında net ve önemli bir artış olduğuna da işaret ederek, bunun süreceğini ve PEPP alımlarının gelecekteki hızının finansman koşullarını ve enflasyon görünümünü gösteren verilerle belirleneceğini sözlerine ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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