ECB/Lagarde: Eğer tüm ülkeleri iyileştirmezsek diğerlerine de bulaşır

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Covid-19 epidemisi sonrası için Avrupa Birliği genelinde verilecek desteklerin büyük önem taşıdığına işaret ederek, Avrupa'nın ortak finansal desteğinin "kolay erişilebilir, ölçekli ve simetrik" olarak belirlenip uygulanması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Covid-19 epidemisi sonrası için Avrupa Birliği genelinde verilecek desteklerin büyük önem taşıdığına işaret ederek, Avrupa'nın ortak finansal desteğinin "kolay erişilebilir, ölçekli ve simetrik" olarak belirlenip uygulanması gerektiğini vurguladı.

Lagarde, "Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu süreçten çıkışta tüm ülkeleri iyileştirmezsek, bu durum diğerlerine de bulaşır. Bu durum, yalnızca sağlı açısından değil, refah açısından da geçerlidir" diye uyardı.

Lagarde, bu aşamada önemli olan sorunun, "içinde bulunduğumuz, barış dönemlerinde eşi benzeri görülmemiş bu ekonomik şoka karşılık verebilecek miyiz?" olduğunu vurguladı.Lagarde, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde, söz konusu olan boşluğun kamu yatırımlarıyla kapatılmasının gerekeceğine de dikkat çekerek, "Yurttaşları, ortak çıkarların çevresinde bir araya getirip, sahip çıkmalarını sağlayacak politikilar geliştirmeliyiz" çarısı yaptı.

Kaynak: DHA