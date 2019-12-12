ECB / Lagarde: ECB teşvik paketleri ekonomiyi destekliyor

12.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:17

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB tarafından Eylül'de oluşturulan teşvik paketlerinin Euro Bölgesi ekonomisini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü faizleri değiştirmedi ve gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi durumunda destek vermeye açık olduğuna da dikkat çekti.

ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde -0.5'te tutarken, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında Lagarde, şu değerlendirmeyi yaptı: "Düzenli parasal incelemelerimiz sonucunda ECB politika faizini değiştirmemeye karar verdik. Enflasyon yüzde 2.0 hedefine yakın veya bu düzeyin altına inene kadar mevcut faizlerin bu düzeyde veya bu düzeylerin daha altında kalmasını bekliyoruz. Bu hedefe ulaşılması, enflasyon dinamiklerimizde sık sık görülüyor. 1 Kasım'da net satın alımlar ve varlık satın alım programımızı aylık 20 milyar eurodan yeniden başlattık. Bu programın, faiz kararımız etkisini gösterene kadar ve politika faizi yeniden yükseltilene kadar etmesini bekliyoruz."Ekim ayındaki ECB toplantısından bu yana açıklanan veriler, enflasyon üzerindeki baskıların ve Euro Bölgesi'nde görülen hafif toparlanmaya rağmen bölgede büyümedeki yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor. Devam eden istihdam çalışmaları, büyüme ve artan maaşlar Euro Bölgesi ekonomisini güçlendirmeye devam ediyor. ECB'nin Eylül ayında oluşturduğu politika önlemleri paketi teşvikleri ekonominin bütün sektörlerinde faydalı koşulların sağlandığına işaret ediyor. Özellikle şirketler ve hanehalkları için kolaylaşan borçlanma maliyetleri, tüketici harcamaları ve iş yatırımlarını destekliyor. Bu durum da Euro Bölgesi ekonomik genişlemesi ve iç fiyat baskılarını destekleyerek enflasyonun orta dönem hedefimize ulaşmasına yardımcı olacaktır."ECB, Euro Bölgesi enflasyon öngörülerinde yaptığı güncellemelerle, 2019 enflasyon öngörüsünü yüzde 1.2'de tutarken, 2020 enflasyon öngörüsünü yüzde 1.0'den, yüzde 1.1'e yükseltti, 2021 enflasyon öngörüsünü ise yüzde 1.5'ten, yüzde 1.4'e düşürdü ve 2022 enflasyon öngörüsünü de yüzde 1.6 olarak açıkladı

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Christine Lagarde'ın açıklamaları

Kaynak: DHA