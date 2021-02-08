ECB/Lagarde: 2021 toparlanma yılı olacak
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ECB/Lagarde: 2021 toparlanma yılı olacak

08.02.2021 08:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:59
ECB/Lagarde: 2021 toparlanma yılı olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 2021 yılının Euro bölgesi için "toparlanma yılı" olmasını beklediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 2021 yılının Euro bölgesi için "toparlanma yılı" olmasını beklediğini söyledi.

Le Journal du Dimanche'ın sorularını yanıtlayan Lagarde, "Belirsizliklerin varlığı sürse de, yükselişin yılın ortasında hız kazanmasını bekliyoruz" dedi. Lagarde, bu toparlanmayla karşın, Avrupa Birliği'nin, ekonomik aktivitede pandemi öncesi düzeyleri 2022 yılı öncesinde göremeyeceğinin de altını çizdi.

Lagarde, geçen ay Davos Dünya Ekonomik Forum'un açılışında yaptığı konuşmada, genel olarak ekonomik ortamın koronavirüs kaynaklı krizden toparlanmasının geciktiğini; ancak, ekonominin toparlanma yolundaki köprü üzerinde ilerlemeye devam ettiğini, rayından çıkmadığını vurguladı.Lagarde, "Umudumuz, 2021'in hala toparlanma yılı olmasıdır; ancak, bu iki aşamada gerçekleşecek ve birinci aşama açıkça oldukça yüksek düzeyde bir belirsizlikle boğuşuyor" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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