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ECB: Küresel GSYH 2020'de yüzde 4.0 daralacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünya genelinde gayri safi milli hasılanın (GSYH) 2020 yılında yüzde 4.0 daralacağını öngördü.

ECB: Küresel GSYH 2020'de yüzde 4.0 daralacak
18.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:57

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünya genelinde gayri safi milli hasılanın (GSYH) 2020 yılında yüzde 4.0 daralacağını öngördü.

Eurosystem ekonomistlerinin, ECB'nin Perşembe günü açıklanan aylık Ekonomi Bülteni'nde yer alan makroekonomik öngörülerine göre, küresel GSYH 2021 yılında yüzde 6.0 ve 2022 yılında da yüzde 3.9 büyüyecek.

ECB Ekonomi Bülteni'nde, Covid-19 krizine bağlı olarak küresel güven endeksi göstergelerinin düşük düzeylerde olduğuna da dikkat çekildi.ABD ekonomisinin daha önceki açıklamalarda belirtilen düzeylerden daha fazla daraldığına da dikkat çeken ECB, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte ekonomik aktivitenin yükseleceğinin altı çizildi.Buna karşılık Çin'de ekonomik toparlanmanın başladığına da işaret edilen ECB Ekonomi Bülteni'nde, ihracatta düşük gelişme sürmesine karşın, iç talebin geliştiği vurgulandı.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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