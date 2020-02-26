ECB / Holzmann : Covid-19'un ekonomi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmayacak

26.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:53

Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Covid-19'un ekonomi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasını beklemediğini söyledi. Holzmann, diğer ECB üyelerinin yüzde 2.0 enflasyon hedefini savunmasına rağmen enflasyonun yüzde 1.5 olacağı görüşüne dair yaptığı açıklamalarını yineledi. Holzmann, konuyla ilgili geçen hafta ECB'nin "hararetli" tartışmalarda bulunduğunu da belirtti.

Kaynak: DHA