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ECB / Holzmann : Covid-19'un ekonomi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmayacak

Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Covid-19'un ekonomi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasını beklemediğini söyledi.

26.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:53
ECB / Holzmann : Covid-19'un ekonomi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmayacak

Başkanı ve  Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Covid-19'un üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasını beklemediğini söyledi. Holzmann, diğer ECB üyelerinin yüzde 2.0 enflasyon hedefini savunmasına rağmen enflasyonun yüzde 1.5 olacağı görüşüne dair yaptığı açıklamalarını yineledi. Holzmann, konuyla ilgili geçen hafta ECB'nin  "hararetli" tartışmalarda bulunduğunu da belirtti. 


Kaynak: DHA

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