ECB: Hanehalkı tasarrufları tüketimde artışı 3-5 yıl finanse edebilecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarından Pierre Wunsch, Salı günü yaptığı açıklamada, 2020 ve 2021 başlarındaki hanehalkı tasarruflarının, 3-5 yıllık güçlü tüketim artışını 2019'dan daha yüksek bir seviyede finanse etmek için yeterli olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarından Pierre Wunsch, Salı günü yaptığı açıklamada, 2020 ve 2021 başlarındaki hanehalkı tasarruflarının, 3-5 yıllık güçlü tüketim artışını 2019'dan daha yüksek bir seviyede finanse etmek için yeterli olduğunu söyledi.

Wunsch açıklamasında, ekonomideki iyileşme sürerse Avrupa Merkez Bankası'nın bazı şekillerde sıkılaşma yönünde adımlar atması gerekeceğini öne sürdü. ECB'den daha önce yapılan açıklamalarda da, ekonominin zorlanması durumunda, Pandemi Acil Satın Alma Programını (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) Mart 2022'ye kadar uzatmaya hazır olduğu belirtildi.

Genel olarak, politika yapıcıya göre, ECB şu anda finansman koşullarından olduğu gibi memnun. Wunsch ayrıca ekonomilerin dayanıklılığından etkilendiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da geçen ay yaptığı bir açıklamada, ekonomik durumun genel olarak geçen yıla göre daha iyi göründüğüne, küresel talepteki toparlanma ve ilave mali önlemlerin Euro Bölgesi'ne katkı sağladığını söylese de kısa vadeli görünümün salgın ve aşılama ile ilgili belirsizliklerle çevrili olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı