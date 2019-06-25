ECB / Guindos:  Euro Bölgesi bankacılık sektörü zayıflayabilir

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Luis de Guindos, gerileyen büyüme beklentilerinin Euro Bölgesi bankacılık sektörünün karlılık görünümlerini düşürebileceğini ve yapısal zayıflıklara neden olabileceği uyarısı yaptı.

ECB'nin negatif faiz politikasını savunan Guindos, faiz oranlarının bankalar üzerinde etkisinin nört olduğunu belirtti.

Guindos, negatif faiz oranlarının bankalar üzerindeki etkilerinin, faizlerin ne kadar süre nagetif bölgede kalacağına bağlı olması sebebiyle, dikkatlice incelenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA