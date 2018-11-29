ECB finansal sistemi tehdit eden riskleri sıraladı

Avrupa Merkez Bankası, finansal sisteme yönelik dört risk belirleyerek, bunları küresel risk primlerindeki ani yükseliş, artan borçlar, bankaların düşük karlılığı ve yatırım fonlarından sermaye çıkışı olarak sıraladı.

ECB finansal sistemi tehdit eden riskleri sıraladı

Avrupa Merkez Bankası, finansal sisteme yönelik dört risk belirleyerek, bunları küresel risk primlerindeki ani yükseliş, artan borçlar, bankaların düşük karlılığı ve yatırım fonlarından sermaye çıkışı olarak sıraladı.

Kaynak: Dunya.com

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