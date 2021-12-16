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ECB, faizlerde değişikliğe gitmedi

ECB, faizlerde değişikliğe gitmedi
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti.

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

PEPP kapsamında net tahvil alımlarının Mart 2022'de sona ereceğinin teyit edildiği belirtilen açıklamada, ilk çeyrekte net PEPP alımlarının düşük hızda yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamında ikinci çeyrekte 40 milyar avro ve üçüncü çeyrekte 30 milyar avro aylık net alım hızına karar verildiği aktarılarak, Banka'nın tahvil portföyüyle 2024 sonuna kadar yeniden yatırım yapacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olumsuz şoklara karşı gerekirse PEPP kapsamında net varlık alımlarına yeniden başlanacağı mesajı verilen açıklamada, varlık alım programı kapsamındaki net alımların ilk politika faiz artışından hemen öncesine kadar süreceği kaydedildi.

ECB, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşana kadar borçlanma maliyetlerinin artmayacağı mesajını yineledi.

Piyasada ECB'nin faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik beklenmiyordu.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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