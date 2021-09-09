ECB, faiz ve "pandemi varlık alımı miktarını" sabit tuttu
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ECB, faiz ve "pandemi varlık alımı miktarını" sabit tuttu

ECB, faiz ve 'pandemi varlık alımı miktarını' sabit tuttu
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin ise yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Piyasada, ECB'nin faiz oranlarında ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik beklenmiyordu.

PEPP'in büyüklüğünün gerektiğinde artırılabileceğine yer verilen açıklamada, "finansal şartlar ve enflasyon görünümü üzerinde yapılan ortak değerlendirmede, yönetim Konseyi, olumlu finansman şartlarının PEPP çerçevesinde aylık net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceği sonucuna vardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 1 trilyon 850 milyar avroluk PEPP'te net varlık alımlarının en azından Mart 2022'ye kadar ya da "Kovid-19 krizinin sona erdiği" kararı verilene kadar devam edeceğinin altı çizildi.

ECB'nin açıklamasında, bankanın varlık alım programı kapsamındaki net alımların aylık 20 milyar avro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılarak enflasyon hedefine yönelik "Geçiş sürecinde enflasyon oranı hedefi bir miktar aşabilir." mesajı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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