ECB faiz toplantısında Draghi'ye veda ediyor

24.10.2019 13:36

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında herhangi bir değişiklik beklenmezken, ECB Başkanı Mario Draghi'nin son toplantısı olması dolayısıyla dikkati çekiyor.

ECB'den değişiklik beklemeyen piyasalar, yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarına odaklanacak ve ileride yapılabilecek politik değişiklere yönelik ipuçları arayacak.

Bankanın faiz kararı TSİ ile 14.45'te açıklanacak. Daha sonra TSİ ile 15.30'da Draghi basın toplantısı düzenleyecek.

Draghi'nin Avro Bölgesi'ndeki hükümetlerden ekonomiyi desteklemek için mali önlemler alması için acil çağrı yapması bekleniyor. Ayrıca, Avro bölgesinde devam eden ekonomik zayıflık göz önüne alındığında, ECB'nin gevşek para politikasına son vermesi öngörülmüyor.

8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Mario Draghi, ekim sonunda görevini Christine Lagarde'ye devredecek.

ECB başkanları 8 yıl görev yapıyor. Uzmanlar, Christine Lagarde'nin siyasi ağırlığının Avro Bölgesi hükümetlerinin kendisi üzerinde baskı kurmasını zorlaştıracağı öngörüsünde bulunuyor.

Tecrübeli bir merkez bankası yöneticisi ve iktisat bilimleri profesörü olan Mario Draghi, 2008 finansal krizinin hissedilmeye devam ettiği 2011'de ECB'nin başına gelerek "Avro Bölgesi'ni kurtaran yönetici" olarak takdir toplamıştı. Draghi, Avro Bölgesi krizinde, "ECB'nin ortak para birimini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını" söylemişti.

Birçok uzman, Draghi'nin bu politikasının avroyu kurtardığı konusunda birleşirken, Draghi, "Avro Bölgesi'ni ekonomik krizden kurtaran isim" olarak takdir toplamıştı.

Draghi, Temmuz 2012'de Londra'da yaptığı konuşmada, "Görevimiz dahilinde ECB, avroyu korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve bana inanın, bu yeterli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar, Avro Bölgesi'nin büyük bir ekonomi olmakla beraber tek bir ayak olan ECB'nin üzerinde durduğunu ifade ederek, Lagarde'nin ECB Başkanı olarak yanlış kararlar vermesi halinde Avrupa projesinin çökmesine neden olabileceği gibi sürdürülebilir ve etkili bir projeye de dönüştürebileceğini belirtiyor.

AB'nin para politikalarını belirleyen ve yürüten ECB, tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan faaliyet gösteriyor.

Frankfurt merkezli ECB'nin görevi, para birimi olarak avroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak.

Kurum, AB'nin para politikasını belirleyip uyguluyor. Döviz işlemlerinin yürütülmesi, üye ülkelerin resmi döviz rezervlerinin tutulması ile ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin sağlanması görevlerini de yerine getiren ECB, Avro Bölgesi'nde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkili merci.

ECB, eylüldeki toplantısında, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,50'ye çekerken, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA