ECB: Ekonomik toparlanma ivme kaybediyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü yayımlanan Ekonomik Bülten'inde, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan krize karşı toparlanmanın üçüncü çeyrekte güçlü olduğu, ancak toparlanmanın dördüncü çeyrekte yavaşlama işaretleri göstermeye başladığı vurgulandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü yayımlanan Ekonomik Bülten'inde, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan krize karşı toparlanmanın üçüncü çeyrekte güçlü olduğu, ancak toparlanmanın dördüncü çeyrekte yavaşlama işaretleri göstermeye başladığı vurgulandı.

Bankanın bülteninde, ekonomik büyümenin üçüncü üç aylık dörnemde toparlanmasının ardından dördüncü çeyrekte düşmesinin beklendiği belirtildi.

ECB bülteninde, başta en çok etkilenen hizmetler olmak üzere, toparlanmanın "sektörler arasında dengesiz" olacağı uyarısı yapıldı. Bültende ayrıca, gelen verilerin "firmaların ve hanehalklarının harcama kararlarında dikkatli olmaya devam ettiklerine ilişkin" işaretleri de içardiği vurgulandı ve eklendi:

"İleriye bakıldığında, uzun süreli bir toparlanma, salgının gelişimine ve kontrol altına alma politikalarının başarısına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı