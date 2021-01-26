ECB: Ekonomik toparlanma gecikti, ama raydan çıkmadı
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ECB: Ekonomik toparlanma gecikti, ama raydan çıkmadı

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:30
ECB: Ekonomik toparlanma gecikti, ama raydan çıkmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, genel olarak ekonomik ortamın koronavirüs kaynaklı krizden toparlanmasının geciktiğini; ancak, ekonominin toparlanma yolundaki köprü üzerinde ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, genel olarak ekonomik ortamın koronavirüs kaynaklı krizden toparlanmasının geciktiğini; ancak, ekonominin toparlanma yolundaki köprü üzerinde ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Davos Dünya Ekonomik Forum'un açılışında konuşan Lagarde, "Umudumuz, 2021'in hala toparlanma yılı olmasıdır; ancak, bu iki aşamada gerçekleşecek ve birinci aşama açıkça oldukça yüksek düzeyde bir belirsizlikle boğuşuyor" dedi.

Lagarde ECB'nin, ekonomik toparlanma sürecinin bir parçası olarak uygun maliyetli finansmana kapsamlı erişim sağlamak ve pandemik sonuçların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için finansman koşullarını "uzun bir süre" koruyacağına da dikkat çekti.ECB Başekonomisti Philip Lane de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ECB'nin rutin olarak, ekonominin tüm sektörleri için finansman koşullarının durumunu ölçmek için,  çok sayıda önlemleri yakından izlediklerini söyledi.Lane, koşulların uygun olması durumunda, 1.85 trilyon euro düzeyindeki Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı'nın (Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP) tam olarak uygulanmayabileceğinin altını çizdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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