ECB, ekonomik aktivitenin hızlanmasını bekliyor
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ECB, ekonomik aktivitenin hızlanmasını bekliyor

ECB, ekonomik aktivitenin hızlanmasını bekliyor
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini bildirdi.

Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği "Parasal Diyalog" oturumunda konuştu.

AB ülkelerinde 100 milyondan fazla kişinin yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) tam olarak aşılandığını belirten Lagarde, salgında durumun iyileşmesi, aşılamalardaki ilerleme ve güven artışı ile ekonomik görünümün daha "parlak" bir hal aldığını söyledi.

Lagarde, mali ve parasal teşvikler sonucu özellikle hizmet sektöründe güçlü toparlanma beklediklerini, tedarik sorunlarından kaynaklı arz sıkıntısına rağmen imalat sanayinin kuvvetli olduğunu aktararak, ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini kaydetti.

Özellikle aşılama oranı yüksek olan gelişmiş ekonomilerin küresel ekonomik aktiviteye hız kattığını ifade eden Lagarde, ABD'deki gibi mali teşvik paketlerinin ekonomik toparlanmayı desteklediğini, bu durumun dış talebi arttırdığını ve Avro Bölgesi ekonomisini de olumlu etkilediğini söyledi.

Lagarde, "Tüketici harcamalarındaki güçlü toparlanma ve yatırımlarla desteklenen ekonomik aktivitenin 2021'in ikinci yarısında güçlü bir şekilde iyileşmesini bekliyoruz." dedi.

"Virüs mutasyonlarının yayılması bir risk kaynağı olmaya devam ediyor"

ECB'nin Avro Bölgesi için 2021'de yüzde 4,6, 2022'de yüzde 4,7, 2023'te yüzde 2,1 büyüme tahmininde bulunduğunu ifade eden Lagarde, "Küresel talepte ve tüketici harcamalarında beklenenden daha hızlı bir artış daha da güçlü bir toparlanma ile sonuçlanabilir." ifadesini kullandı.

Lagarde, virüs mutasyonlarının yayılmasının bir risk kaynağı olmaya devam ettiğini aktardı.

Avro Bölgesi yıllık enflasyonunun son aylarda enerji fiyatlarındaki hızlı artış gibi geçici faktörler nedeniyle yükseldiğini anımsatan Lagarde, manşet enflasyonun sonbahara doğru daha da artabileceğini, geçici faktörlerin ortadan kalkmasıyla birlikte gelecek yılın başında düşmesini beklediklerini kaydetti.

Lagarde, ECB'nin 2021'de yüzde 1,9, 2022'de yüzde 1,5, 2023'te yüzde 1,4 oranında enflasyon beklediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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