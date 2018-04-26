Ecb/draghi : Ticaret Savaşının Ne Kadarı Gerçekleşecek, Görmemiz Lazım

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ABD'nin ek vergi ve tarifilerine ilişkin gelişmelerin bugüne kadar "rekorikte kaldığına" dikkat çekerek, "Ticaret savaşının ne kadarı gerçekleşecek, görmemiz lazım" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü yönetim kurulu toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde -0.40'ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25'te tuttu ve varlık alım programında (QE) bir değişiklik yapmadı ve faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyesinde kalacağını söyledi.

ECB faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Draghi, "ABD'nin ek vergileri ve tarifelerinin AB ürünleri üzerinde uygulanacak. Bu cari kötüleşme ECB politikalarını nasıl etkiler?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"ECB, çok dikkatli bir şekilde bu görüşleri hazırlıyor. İlk sorunuzun cevabı şu: Görmemiz lazım. Şimdiye kadar neredeyse retorik aşamada olan ve teorik anlamda kalan bu ticaret savaşının ne kadarı gerçekleşecek, görmemiz lazım.

"Korumacılık artarsa doğrudan ticaretle ilgili sonuçları olabilir ve bunlar şu anda çok da geçerli değil gibi görünüyor. Ancak, buna karşı nasıl bir cevap verilecek bilmiyoruz, o yüzden de şu anda doğrudan etkileri ne olacak şimdiden bilmemiz imkansız.

"Hızlı ve çok ciddi bir etkisi oluyor iş dünyası güveni ve ihracatçı güveni üzerinde. İşte bu yüzden biz daha fazla baskın hale geldiğini söyledik bu endişelerin.

"Ekonomik görünümün kötüleşmesi büyüme görünümünü olumsuz etkiliyor. Bu da bizim enflasyon hedefine ulaşmamızı etkileyebilir." - İstanbul