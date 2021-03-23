ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: "Avro Bölgesi bankaları geri dönmeyen kredilerde artışa hazır olmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: "Avro Bölgesi bankaları geri dönmeyen kredilerde artışa hazır olmalı"

23.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:16
ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria:

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, Avro bölgesindeki finans kuruluşlarının kredi risklerine ve geri dönmeyen kredilerde (NPL) artışa hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, Avro bölgesindeki finans kuruluşlarının kredi risklerine ve geri dönmeyen kredilerde (NPL) artışa hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Enria, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin çevirim içi toplantısında yaptığı konuşmada, ECB'nin banka denetimleri için korona kriziyle ilgili kamu teşviklerinin sona erdikten sonra varlık kalitelerinde gözetlenecek etkilerin yakından araştırılması ve takip edilmesinin en öncelikli alan olduğunu belirtti.

Enria, ikinci öncelik alanın ise bankaların NPL'lerde gelecek artışa yeterince hazırlıklı bulunmalarının sağlanması olduğuna vurgu yaptı.

Bankaların üst yöneticilerini belirlemeden önce ECB'nin görüşünü almasını tavsiye eden Enria, banka içi yönetişimin, Avro Bölgesi'ndeki bankaların önündeki zorlukların üstesinden gelme yeteneklerinde önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Enria, Kovid-19 salgınının, bankaların düşük karlılıklarından ve düşük piyasa değerlemelerinden kaynaklanan yapısal zayıflığı gidermelerini her zamankinden daha acil hale getirdiğinin de altını çizdi.

Analistler, Kovid-19 salgını ve ekonomik faaliyetler üzerindeki kısıtlamalar sürdükçe Avro Bölgesi'nde sorunlu kredilerin artmaya devam edeceği kanaatinde.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: "Avro Bölgesi bankaları geri dönmeyen kredilerde artışa hazır olmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:17:28. #1.14#
title