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ECB'den merkez bankalarına "ihtiyati euro repo hattı"

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin merkez bankalarını desteklemek için yeni bir mekanizma açıkladı.

ECB'den merkez bankalarına
25.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:06

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin merkez bankalarını desteklemek için yeni bir mekanizma açıkladı.

ECB'nin açıklamasında, Merkez Bankaları İçin Eurosystem Repo Mekanizması (EUREP) adı verilen yeni destek ile, ECB ile merkez bankaları arasında bir "ihtiyati euro repo hattı" kurulacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, EUREP Haziran 2021 sonuna kadar 12 ay boyunca açık olacak ve bu süre içinde merkez bankalarına euro likiditesi sağlanacak.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Philip Lane de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Haziran 2021'e kadar süreceğini söyledi. Lane ayrıca, PEPP kolaylığıyla aynı zamanda piyasalarda büyük bir paniğin de önüne geçilmiş olduğuna dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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