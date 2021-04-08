ECB'den Lagarde: Desteği geri çekmekten kaçınmak önemli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünya çapında aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerlemenin yanı sıra ekonomiye sağlanan güçlü politika desteği sayesinde küresel ekonomik görünümün iyileştiğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünya çapında aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerlemenin yanı sıra ekonomiye sağlanan güçlü politika desteği sayesinde küresel ekonomik görünümün iyileştiğini vurguladı.

Lagarde, buna karşın, daha net bir görünümün, koronavirüs pandemisindeki gelişmeler ve Covid-19 aşısının piyasaya sürülme hızına bağlı belirsizliklerin etkisinde olmayı sürdürdüğü uyarısı yaptı.

IMF'nin Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantısında konuşan Lagarde, hem para hem de maliye politikası desteğini gereksinim sürerken geri çekmekten kaçınmanın çok önemli olduğuna da dikkat çekti.ECB Yönetim Konseyi Üyesi, Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da, Pandemi Acil Satın Alma Programı (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) kapsamındaki tahvil alımlarının yılın ikinci çeyreği sonunda azaltılabileceğini söyledi.CNBC'nin sorularını yanıtlayan Holzmann, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin tahvil alım programının ikinci çeyrek sonunda belirleneceğini ve azaltmaya ilişkin kararın bu gözden geçirme sırasında alınabileceğini vurguladı. Holzmann, PEPP'nin sağladığı esneklik gerekmedikçe kullanılmayacağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı