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ECB'den gevşek para politikası savunması

Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, düşük faiz oranları ve varlık alım programları gibi ECB'nin gevşek para politikasını savundu ve Euro Bölgesi'nin gelişimi daha zayıf olurdu.

12.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:59
ECB'den gevşek para politikası savunması

'nın (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, düşük faiz oranları ve varlık alım programları gibi ECB'nin gevşek para politikasını savundu ve Euro Bölgesi'nin gelişimi daha zayıf olurdu.

Kaynak: Dunya.com

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