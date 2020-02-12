ECB'den gevşek para politikası savunması

12.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:59

Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, düşük faiz oranları ve varlık alım programları gibi ECB'nin gevşek para politikasını savundu ve Euro Bölgesi'nin gelişimi daha zayıf olurdu.