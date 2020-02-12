ECB'den gevşek para politikası savunması
Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, düşük faiz oranları ve varlık alım programları gibi ECB'nin gevşek para politikasını savundu ve Euro Bölgesi'nin gelişimi daha zayıf olurdu.
12.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:59
Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, düşük faiz oranları ve varlık alım programları gibi ECB'nin gevşek para politikasını savundu ve Euro Bölgesi'nin gelişimi daha zayıf olurdu.
Kaynak: Dunya.com