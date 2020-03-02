ECB'den, faiz indirimi ve varlık alımı sinyali
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin koronavirüs konusunda gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu bildirdi.
02.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:11
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin koronavirüs konusunda gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu bildirdi.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com