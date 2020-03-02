Haberler » Ekonomi » ECB'den, faiz indirimi ve varlık alımı sinyali - Ekonomi

ECB'den, faiz indirimi ve varlık alımı sinyali

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin koronavirüs konusunda gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

02.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:11
ECB'den, faiz indirimi ve varlık alımı sinyali

Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin koronavirüs konusunda gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler