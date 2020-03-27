ECB'den bankalara "hisse geri alımını durdurun" çağrısı
ECB, Euro Bölgesi'ndeki bankalara, koronavirüs salgını nedeniyle ekime kadar temettü dağıtmama ve hisse geri alımı yapmama tavsiyesinde bulundu.
27.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:44
ECB, Euro Bölgesi'ndeki bankalara, koronavirüs salgını nedeniyle ekime kadar temettü dağıtmama ve hisse geri alımı yapmama tavsiyesinde bulundu.
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Kaynak: Dunya.com