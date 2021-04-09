ECB / de Guindos: Birinci çeyrek beklenenden kötü geçti
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ECB / de Guindos: Birinci çeyrek beklenenden kötü geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ECB / de Guindos: Birinci çeyrek beklenenden kötü geçti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Cuma günü yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde, beklenenden daha kötü performans gösterdiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Cuma günü yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde, beklenenden daha kötü performans gösterdiğini belirtti.

Bu gelişmeyi "Covid-19 enfeksiyonlarındaki son artışlara bağlı olarak, aşağı yönlü risklerin gerçekleşmesine" bağlayan de Guindos, bu risklerin ikinci üç aylık döneme yayılabileceğini; ancak, Euro bölgesinde toplu aşılamanın ikinci çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) yükselişi destekleyebileceğini vurguladı.

De Guindos, 2021'in ilk çeyreğinin ekonomik olarak beklenenden daha zayıf geçeceği ve ikinci çeyrekte "oldukça güçlü" olacağı tahminlerini yineledi. ECB Başkanı Christine Lagarde daha önce yaptığı bir açıklamada da, kurumun Euro Bölgesi'nin GSYİH'sinin bu yıl yüzde 4.0 büyümesini beklediğini söyledi.Lagarde, Şubat ayında yaptığı açıklamada 2021 yılının Euro bölgesi için "toparlanma yılı" olmasını beklediğini söyledi. Le Journal du Dimanche'ın sorularını yanıtlayan Lagarde, "Belirsizliklerin varlığı sürse de, yükselişin yılın ortasında hız kazanmasını bekliyoruz" dedi. Lagarde, bu toparlanmayla karşın, Avrupa Birliği'nin, ekonomik aktivitede pandemi öncesi düzeyleri 2022 yılı öncesinde göremeyeceğinin de altını çizdi.Lagarde, geçen ay Davos Dünya Ekonomik Forum'un açılışında yaptığı konuşmada, genel olarak ekonomik ortamın koronavirüs kaynaklı krizden toparlanmasının geciktiğini; ancak, ekonominin toparlanma yolundaki köprü üzerinde ilerlemeye devam ettiğini, rayından çıkmadığını vurguladı.

Lagarde, "Umudumuz, 2021'in hala toparlanma yılı olmasıdır; ancak, bu iki aşamada gerçekleşecek ve birinci aşama açıkça oldukça yüksek düzeyde bir belirsizlikle boğuşuyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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