Ecb/constâncio: Eski Para Politikalarına, Küçük Bilançolara Dönmek Artık Zor

Hayatının 33 yılını merkez bankalarında çalışarak geçiren ve 2010 yılından bu yana Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturan Vitor Constancio, görevi yeni ECB Başkan Yardımcısı'na devretmeden önce katıldığı son basın toplantısında, "Finansal sistemin yapısı ciddi şekilde değişti. Artık bankacılık bazlı bir sisteme geçtik. Eski para politikasının kullanıldığı tarz, küçük merkez bankası bilançolarının olduğu döneme dönebilir miyiz, endişelerim var" dedi.

Constancio para politikalarının krizden sonra nasıl farklılaştığına ve bunun merkez bankaları için gelecekte ne gibi zorluklara gebe olduğuna ilişkin soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

"ECB'yi ve sizleri çok özleyeceğim. Ben icra kurulunun 18 yıldan beridir üyesiydim ve ECB

Başkan Yardımcısıydım. 33 yıldır da hayatımı merkez bankalarında çalışarak geçirdim. Büyük bir değişim olacak. Başka şeyler yapacağım.

"Diğer merkez bankaları gibi, konvansiyonel tedbirlerden sonra işler normalleşmeye başladı ve geleceği düşünmeye başladık. Burada konvansiyonel olmayan enstrümanlar normal enstrümanlara dönüştü ve kullanılabilir enstrümanlar oldu.

"Ancak geleceğe yönelik şüphelerim var. Eski para politikasının kullanıldığı tarz, küçük merkez bankası bilançolarının olduğu döneme dönebilir miyiz endişelerim var.

"Finansal sistemin yapısı ciddi şekilde değişti. Artık eskisinden çok daha fazla bankacılık bazlı bir sisteme geçtik.

"Özetlersek finans dışı kurumların finansmanına bakarsanız, sadece borç enstrümanlarına bakarsanız, finans dışı kurumların finansmanına bakarsak, 2017'de borç enstrümanlarının yüzde 65'i banka kredisiydi. Geçen yıl bu oran yüzde 45 oldu. Banka kredileri finans dışı kuruluşlarda sadece yüzde 15'ine tekabül ediyor. Yani finansal yapı ciddi şekilde evrim gösterdi. Burada para politikasını düzgün bir şekilde aktarmak çok önemli.

"Bir unsur da finansal sektörün karmaşıklığı ve bankacılık dışı kısmında, faiz oranları yelpazesi giderek daha ilgili hale geliyor.

"Gecelik faizle kalmıyor iş artık. Başka enstrümanlar da gerekli olacak. Daha geniş bir hedefleme yelpazesi olması lazı faiz oranlarında.

"Bütün merkez bankaları orta uzun vadede bakıyor ve daha karmaşık bir finans ortamında yapmaları gerekecek." - İstanbul