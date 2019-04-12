Ecb Beklenti Anketi: 2019 Yılı İçin Enflasyon ve İşsizlik Oranları Sabit Kaldı

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklenti anketine göre, 2019 yılı için, enflasyon ve işsizlik tahminleri sabit kalırken, gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi aşağı yönlü revize edildi.

ECB Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının, 2019 yılının ikinci çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, yıllık harmonize enflasyon yüzde 1.4 olarak, 2020 ve 2021 yılları içinse sırasıyla yüzde 1.6 ve yüzde 1.6 olarak açıklandı.

Anket sonuçları, ilk çeyrek tahminlerine göre, her yıl için yüzde 0.1'lik aşağı yönlü bir güncellemeye işaret ediyor.

Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri bir değişim göstermeyrek yüzde 1.8'de sabit kaldı.

Ankete katılanların, Euro Bölgesi için gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahminleri 2019, 2020 ve 2021 yılları içşn sırasıyla yüzde 1.2, yüzde 1.4 ve yüzde 1.4 oldu. Bu revizyon 2019 yılı için 0.3 baz puan, 2020 için 0.1 baz puan aşağı yönlü olurken 2020 tahmini için bir değişim olmadı. Ortalama uzun vadeli gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahmini ise yüzde 1.4 aşağı çekildi.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri genel olarak bir değişim göstermedi ve 2019, 2020 ve 2021 yılları için sırasıyla yüzde 7.8, yüzde 7.6 ve yüzde 7.5 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini hafif aşağı çekilerek yüzde 7.4 oldu. Uzun vadeli işsizlik ise yüzde 7.4 olarak tahmin edildi. - İstanbul

Kaynak: DHA