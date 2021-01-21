ECB beklendiği gibi faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak, uyguladığı faizleri değiştirmedi ve para politikasında değişiklik yapmadı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak, uyguladığı faizleri değiştirmedi ve para politikasında değişiklik yapmadı.

ECB'den yapılan açıklamada, buna karşılık Covid-19'un yayılmasının ekonomik görünümü zayıflatmasıyla, gerektiğinde daha fazla destek verilebileceğini vurguladı.

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu. ECB ayrıca Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı (Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP) kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1.85 trilyon euroda tuttu.ECB Başkanı Christine Lagarde, yeni COVID-19 vakalarındaki hızlı artışın euro bölgesindeki ekonomik toparlanmayı tehdit ettiğini belirterek, borçlanma maliyetlerinin salgın boyunca düşük tutulacağı taahhütünü yineledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı