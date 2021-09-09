ECB Başkanı Lagarde: "Pandemi varlık alımlarını aralıkta kapsamlı olarak tartışacağız"
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ECB Başkanı Lagarde: "Pandemi varlık alımlarını aralıkta kapsamlı olarak tartışacağız"

ECB Başkanı Lagarde: 'Pandemi varlık alımlarını aralıkta kapsamlı olarak tartışacağız'
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugünkü Yönetim Konseyi Toplantısı'nda pandemi alımlarında bir sonraki aşamanın ne olacağının tartışılmadığını belirterek, "Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) aralık toplantısında kapsamlı olarak tartışacağız." dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugünkü Yönetim Konseyi Toplantısı'nda pandemi alımlarında bir sonraki aşamanın ne olacağının tartışılmadığını belirterek, "Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) aralık toplantısında kapsamlı olarak tartışacağız." dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik toparlanmanın arttığını ve iş gücü piyasasının hızlı şekilde ilerlediğini vurgulayan Lagarde, ekonominin kriz öncesi seviyesine yıl sonuna doğru döneceğini söyledi.

Lagarde, Delta varyantının yayılmasının ekonomik faaliyetlerin hiç "kısıtlama" olmadan devam etmesini geciktirebileceğini aktararak, "Hedefli ve koordineli mali destek önemini koruyor." dedi.

Ekonomik görünüme yönelik risklerin genelde dengeli kaldığını belirten Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin net bir şekilde toparlandığını, bu toparlanmanın hızının salgına ve Avrupa'daki aşılama programının başarısına bağlı olduğunu vurguladı.

Lagarde, iş gücü piyasasında ücret artışı baskılarını "mütevazı" gördüklerini belirterek, tedarik zinciri darboğazlarının da hafiflemesini beklediklerini kaydetti.

"Alımları yeniden ayarlıyoruz"

Christine Lagarde, 1,85 trilyon avroluk PEPP'in devam edeceğini aktararak, ECB'nin elverişli finansal koşullarının daha ılımlı varlık alımı ile sürdürüleceğini vurguladı.

Bugünkü toplantıda PEPP kapsamındaki varlık alımlarını yavaşlatma kararının oy birliğiyle alındığını belirten Lagarde, "PEPP sona erdiğinde işimiz bitmiş olmayacak. Halen yüzde 2'lik enflasyon hedefimiz var." dedi.

Toplantıda PEPP kapsamında varlık alımlarında bir sonraki aşamanın ne olacağının tartışılmadığını bildiren Lagarde, PEPP'i aralık toplantısında kapsamlı olarak tartışacaklarını söyledi.

Lagarde, "Yaptığımız şey tapering (bankanın bilançosunda genişlemenin yavaşlaması) değil, alımları yeniden ayarlıyoruz." dedi.

ECB'den büyüme ve enflasyon tahminleri

ECB, bugünkü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Yönetim Konseyi, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı. Banka, tahvil alımlarının son 2 çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

ECB, 2021 için Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e çıkartırken, gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya çekti. Bankanın 2023 için büyüme beklentisi ise yüzde 2,1 oldu.

Bu yıl için AB uyumlu yıllık enflasyon tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye yükselten ECB, enflasyon tahminini 2022 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,7'ye ve 2023 için yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e çıkardı.

Gelecek 2 yıl için enflasyon tahminlerinin ECB'nin yüzde 2 hedefinin altında kalması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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