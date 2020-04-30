ECB Başkanı Lagarde: Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor
30.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:30
ECB Başkanı Lagarde, COVID-19 salgınının Euro Bölgesi'nin ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol açtığını belirterek, "Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor" dedi.
ECB Başkanı Lagarde, COVID-19 salgınının Euro Bölgesi'nin ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol açtığını belirterek, "Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor" dedi.
Kaynak: Dunya.com