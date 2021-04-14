ECB Başkanı Lagarde: "Ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar parasal ve mali teşviklere son verilemez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ECB Başkanı Lagarde: "Ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar parasal ve mali teşviklere son verilemez"

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
ECB Başkanı Lagarde: 'Ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar parasal ve mali teşviklere son verilemez'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirterek, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söyledi.

Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirterek, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söyledi.

Lagarde, Reuters haber ajansı tarafından düzenlenen bir etkinlikte soruları cevaplayarak, Kovid-19'un ekonomiye etkisi, kamu teşvikleri ve Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halen "açık" bir şekilde salgının yol açtığı ekonomik ve sağlık kriziyle uğraşıldığını vurgulayan Lagarde, bu krizde bankaların sağlam kaldığını fakat gelecek dönemde daha fazla iflas görülebileceğine işaret etti.

Avro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirten Lagarde, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söyledi.

ECB Başkanı Lagarde, "Derin bir krizden çıkmış ama hala iki koltuk değneği olan bir hastayı düşünün… Ekonomide toparlanma için desteklere ihtiyaç var." diye konuştu.

Şirketlerin ve hane halkının kriz ortamına uyumunu "etkileyici" olarak niteleyen Lagarde, turizme dayalı ekonomilerde toparlanmanın daha uzun zaman alabileceğini belirtti.

Christine Lagarde, orta vadede ABD'nin mali teşviklerinin Avrupa'da gayri safi milli hasılayı (GSYH) yüzde 0,3 artıracağını, ABD kaynaklı enflasyon yayılma etkisinin de yüzde 0,15 olduğunu ifade etti.

ECB Başkanı, "enflasyonun sürdürülebilir hedefe dönüşmesinden oldukça uzakta olduklarını" dile getirerek, "ABD kaynaklı yayılma etkisi büyük oranda gelecek yıl hissedilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Türker Ertürk Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Demet Akalın Burak Sergen
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Ali Palabıyık Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ECB Başkanı Lagarde: "Ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar parasal ve mali teşviklere son verilemez"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 18:39:42. #1.16#

title