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ECB Başkanı Lagarde: ECB, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını uyguluyor

AA, Bahattin Gönültaş - Güncel
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ECB Başkanı Lagarde: ECB, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını uyguluyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik kararlaştırdığı yaptırımları uyguladığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik kararlaştırdığı yaptırımları uyguladığını bildirdi.

Lagarde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

AB'nin Rusya'ya yaptırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Lagarde, ECB'nin, AB tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle kararlaştırdığı yaptırımları uyguladığını bildirdi.

Lagarde, "Fiyat ve finansal istikrarı sağlamak için yetkimiz dahilinde ne gerekiyorsa yapacağız. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik korkunç savaşının Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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