ECB Başkanı Lagarde: "Avro Bölgesi için riskler aşağı yönlü, Kovid-19 büyümeyi olumsuz etkiliyor"
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Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Koronavirüs, Güncel

ECB Başkanı Lagarde: "Avro Bölgesi için riskler aşağı yönlü, Kovid-19 büyümeyi olumsuz etkiliyor"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının Avro Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu belirterek, "Virüs, üretimi yavaşlatacak, talebi azaltacak.

12.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:44
ECB Başkanı Lagarde:

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının Avro Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu belirterek, "Virüs, üretimi yavaşlatacak, talebi azaltacak. İddialı ve koordineli mali politika yanıtına ihtiyaç var." dedi.

Lagarde, ECB Başkanı olarak bankanın bu yılın ikinci yönetim konseyi toplantısının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının piyasa oynaklığını artırdığını belirten Lagarde, "Geçici olsa bile virüsün ekonomik faaliyetler üzerinde etkisi olacaktır." diye konuştu.

Lagarde, ECB'nin koordineli mali politika yanıtına katılan ülkeleri desteklediğini anlatarak, hanehalkını ve şirketleri desteklemekte kararlı olduklarını anlattı.

Christine Lagarde, Kovid-19 salgınının yayılmasının Avro Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu ve bölge için risklerin önemli derecede aşağı yönlü olduğunu belirterek, "Virüs, üretimi yavaşlatacak, talebi azaltacak. İddialı ve koordineli mali politika yanıtına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarında görülen sert düşüşün enflasyon görünümü için aşağı yönlü ciddi bir risk oluşturduğunu anlatan Lagarde, "Koronavirüsün enflasyon üzerinde etkisi oldukça belirsiz. Enflasyonun gelecek aylarda kayda değer şekilde düşmesi büyük olasılık." dedi.

Lagarde, ECB'nin bugün aldığı para politikası önlemlerini tamamlamak ve güçlendirmek için hükümetlerin teşviklerine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, ekonomik görünümün hükümetlerin teşvik yanıtlarına bağlı olacağını belirtti ve virüs için zamanında hareket geçmeleri gerektiğini vurguladı.

ECB Başkanı Lagarde, bankanın teşvik genişletici paketlerine ilişkin bugünkü kararının oy birliği ile alındığını ve bazı üyelerin online olarak toplantıya katıldığını anlatarak, "Varlık alım artırımında aylık önceden belirlenmiş bir miktar yok. Varlık alım programı çerçevesinde bütün esnekliği kullanacağız." diye konuştu

"Eğer doğru önlemler alınır ise ekonomiler toparlanır"

Lagarde, ECB tarafından, 2003'ten bu yana ilk kez yapılacak ve bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirmenin ilk toplantısının 6 ay ertelendiğini bildirdi.

ECB'nin politikalarını kur değişimlerine göre ayarlamadıklarını ve kurdaki dalgalanmaların bankanın politikalarını etkilemeyeceğini belirten Lagarde, "Kesinlikle faizde alt sınırda değiliz. Eğer faiz indirimine ihtiyaç olursa yaparız." ifadesini kullandı.

Lagarde, şirketlere çok düşük oranlarda yeniden finansman imkanı sunduklarını anlatarak, devletlerin borçlanmasında artış görüleceğine işaret etti.

"Eğer doğru önlemler alınır ise ekonomiler toparlanır." diyen Lagarde, söz konusu toparlanmanın zamanlamasının ise belirsiz olduğunu belirtti.

Lagarde, bankanın bir sonraki basın toplantısının online olarak gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

ECB faizleri sabit tuttu, teşvikleri genişletti

Öte yandan, Kovid-19 salgınından dolayı ECB'nin Avro Bölgesi büyüme tahmini bu yıl ve gelecek yıl için aşağı yönlü revize edilerek, 2020 için yüzde 1,1'den yüzde 0,8 ve 2021 yılı içinde yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e çekildi. Enflasyon beklentisi de bu yıl için yüzde 1,1'de ve gelecek yıl için yüzde 1,4'te sabit kaldı.

ECB, yılın ikinci toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken yıl sonuna kadar geçici 120 milyar avroluk ek varlık alımı planladığını ve Avro Bölgesi finansal sistemine destek için geçici uzun vadeli refinansman operasyonları (LTRO) sağlanacağı duyurdu.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

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Kaynak: AA

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