ECB Başkanı Christine Lagarde'dan mali destek uyarısı Açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde mali desteklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu kalıcı hasarlara karşı en azından bu yılın sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde mali desteklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu kalıcı hasarlara karşı en azından bu yılın sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Çevrim içi olarak The Economist dergisinin sorularını yanıtlayan Lagarde, Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik krizin ortasında Avro Bölgesi'ndeki mali destekleri azaltmayı konuşmak için erken olduğunu kaydetti.

Lagarde, "Mali desteklerin en azından yılın sonuna kadar devam etmesine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi ülkelerinin 2022'de de mali harcamalarını sürdürmeleri gerektiğini aktaran Lagarde, AB liderlerine 750 milyar avroluk kurtarma paketini başlatmaları çağrısında bulundu.

Lagarde, mevcut ortamda teşvik edici para politikasının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, ECB'nin 1,85 trilyon avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) büyüklüğünün gerekirse artırabileceğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş