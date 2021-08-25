ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmasını istedi
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ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmasını istedi

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmasını istedi
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta vadede ekonomide önemli olumsuz etkileri olacağını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta vadede ekonomide önemli olumsuz etkileri olacağını belirtti.

De Guindos, İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde katıldığı "Avrupa Yaz Kursları" adlı seminerde yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde önlem alınmazsa, 20 yıllık bir zaman diliminde şirketlerin ve bankaların ödeme gücü üzerindeki etkisi önemli olabilir." dedi.

Ekonomide iklim değişikliğinin sonuçlarının doğal afetlerle çok daha fazla görünür olduğunu vurgulayan de Guindos, "kömüre dayalı bir ekonomiden daha temiz bir ekonomiye geçişin gerekliliğini" savundu.

İklim değişikliğine karşı mücadelede önceliği hükümetlerin alacağı kararların belirleyeceğini, ECB'nin eylem planının sadece destekleyici olacağını ifade eden de Guindos, geç kalınması durumunda "ekonomideki olumsuz etkilerin kısa vadeden çok orta vadede daha görünür düzeye çıkabileceği" uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmasını istedi - Haberler Ekonomi
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