Ecb Başkan Yardımcılığına Guindos Atandı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcılığına İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos'u atadı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Liderler Zirvesi için Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin olarak AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ECB Başkan Yardımcılığı görevi 1 Haziran'da sona erecek Vitor Constancio'nun yerine İspanya Ekonomi Bakanı Guindos'un atandığı belirtildi.

Guindos'un bu görevi 8 yıl sürdürmesi öngörülüyor.