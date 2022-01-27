ECB, bankalara iklim değişikliği riskine karşı "stres testi "uygulayacak - Haberler
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ECB, bankalara iklim değişikliği riskine karşı "stres testi "uygulayacak

AA, Bahattin Gönültaş - Güncel
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ECB, bankalara iklim değişikliği riskine karşı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankaların iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal ve ekonomik şoklara karşı ne kadar hazır olduğunu ölçmek için "iklim riski stres testi" başlattığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankaların iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal ve ekonomik şoklara karşı ne kadar hazır olduğunu ölçmek için "iklim riski stres testi" başlattığını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, bankaların iklim riskine hazırlık durumunu değerlendirmek için yapılacak söz konusu testin 2022'nin ilk yarısında gerçekleştirileceği, ardından ECB test sonuçlarının açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu testin bankaların iklimle ilgili riskleri yönetirken karşılaştıkları zayıf noktaları, iyi yönetim uygulamalarını ve zorlukları belirlemeyi amaçladığı ifade edilirken testin, bankaların sermaye seviyeleri üzerinde doğrudan etkisinin olmadığı da vurgulandı.

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AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Avrupa Merkez Bankası, Güncel, Haber

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