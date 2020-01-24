ECB anketinde 2020 büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi

24.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:11

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının, bu yılın çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e yukarı yönlü revize edildi.