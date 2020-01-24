Haberler » Ekonomi » ECB anketinde 2020 büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi - Ekonomi

ECB anketinde 2020 büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının, bu yılın çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e yukarı yönlü revize edildi.

24.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:11
ECB anketinde 2020 büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi

(ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının, bu yılın çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e yukarı yönlü revize edildi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler