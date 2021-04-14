ECB anketi: Avrupalılar dijital avronun mahrem, güvenli ve ucuz olmasını istiyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dijital avro ihracına yönelik kamuoyu görüşünde Avro Bölgesi vatandaşları ve profesyonellerinin, dijital avronun "mahrem, güvenli ve ucuz" olmasını bekledikleri ortaya çıktı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dijital avro ihracına yönelik kamuoyu görüşünde Avro Bölgesi vatandaşları ve profesyonellerinin, dijital avronun "mahrem, güvenli ve ucuz" olmasını bekledikleri ortaya çıktı.

ECB'nin olası "dijital avro" ihracına yönelik kamuoyu görüşünün detaylı raporu açıklandı.

Rapora göre, Avro Bölgesi vatandaşları ve şirketleri dijital para ile ödeme yaparken "ödemenin gizliliğini (kişisel gizlilik mahremiyet)" önemli öncelik olmasını bekliyor.

Ödemelerin gizliliğinin" potansiyel bir dijital avronun talep edilen özellikleri arasında yüzde 43 ile en yüksek sırada yer alırken, bunu yüzde 18 ile "güvenlik" ve yüzde 11 ile "Avrupa çapında erişim talebi" izledi. Bunları ise yüzde 9 ile dijital avroda ek maliyetlerin olmaması ve yüzde 8 ile de online kullanım takip etti.

Rapora göre, ECB'nin anketine katılanlar dijital avronun bankacılık sistemine entegre olması isterken, katılımcıların yarısı her vatandaşın kaç dijital avroya sahip olabileceğine sınır getirilmesinden yana oldu.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital avronun Avrupalıların ihtiyacını görürse başarılı olabileceğine işaret ederek, "Dijital avronun ankette vurgulandığı gibi vatandaşların ihtiyacını karşılaması için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

ECB'nin "dijital avro" ihracına yönelik anket 12 Ekim 2020 ve 12 Ocak 2021 tarihleri arasında yapıldı. Çevrim içi ankete 8 bin 221 yanıt geldi. En fazla yanıt ise yüzde 47 ile Almanya'dan geldi. Bunu yüzde 15 ile İtalya ve yüzde 11 Fransa izledi.

Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde, 13 Ocak 2021'de ECB'nin olası "dijital avro" ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital bir avromuz olacak. Bunun ihracının 5 yıldan fazla sürmeyeceğini umuyorum. Bizim için bunun mantıklı bir tercih olduğundan emin olmak biraz zaman alacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş