EBYÜ Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Başkanlığında Yapıldı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı; Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Başkanlığında, Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı; Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Başkanlığında, Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Üniversite Vakfı binasında gerçekleştirildi.
Kaynak: Habermetre