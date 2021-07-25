EBYÜ Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Başkanlığında Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EBYÜ Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Başkanlığında Yapıldı

EBYÜ Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Başkanlığında Yapıldı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı; Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Başkanlığında, Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı; Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Başkanlığında, Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Üniversite Vakfı binasında gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ İrem Derici Kaan Yıldırım Bülent Serttaş
Spor Muslera Balotelli Aytaç Kara Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EBYÜ Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Başkanlığında Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 20:17:26. #1.16#

title