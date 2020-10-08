EBYÜ Senatosundan kınama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EBYÜ Senatosundan kınama

08.10.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:37
EBYÜ Senatosundan kınama

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Üniversite Senatosu tarafından yayımlanan kınama mesajında şu ifadelere yer verildi;

"Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır kardeş ülke Azerbaycan topraklarında sürdürdüğü gayri hukuki ve gayri ahlaki işgal, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin; Ermenistan'ın işgal altındaki bölgeleri derhal boşaltmasını içeren dört kararına rağmen sürmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de sivil katliamlarını sürdüren Ermenistan, Azerbaycan topraklarında insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerine devam etmektedir. İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kabul edilemez bir durumdur. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Her zaman huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış ve huzuru tehdit eden her türlü eylemin karşısında duracak, 'Tek millet iki devlet' şiarıyla can Azerbaycan'ımızın yanında olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu olarak dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimizi iletiyor, saldırılarda şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Türkan Şoray Bergüzar Korel
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Roland Garros
Daha Fazla Türk Ekim Milli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EBYÜ Senatosundan kınama - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 13:38:27. #1.14#
title