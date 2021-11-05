EBYÜ öğrencisi Azizoğlu, kickboks şampiyonasında dünya üçüncüsü oldu

EBYÜ öğrencisi Feyzanur Azizoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonasında dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonasında milli sporcular, 8 altın, 14 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplamda 42 madalya elde etti.

Düya Kickboks şampiyonasında EBYÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Feyzanur Azizoğlu, Türk Milli takımında Türkiye'yi temsil etti. Jesolo şehrinde düzenlenen şampiyonada 56 kilogram Low Kick kategorisinde yarışan EBYÜ öğrencisi Feyzanur Azizoğlu, dünya üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya ile döndü.

EBYÜ yönetimi öğrencileri Feyzanur Azizoğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN