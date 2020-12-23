EBYÜ'den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EBYÜ'den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi

23.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:48
EBYÜ'den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğretim üyeleri tarafından Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi verildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğretim üyeleri tarafından Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi verildi.

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Federal Bütçeli Yüksek Eğitim Kurumu "Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesi" ile EBYÜ arasında ikili anlaşma kapsamında 14-28 Aralık 2020 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Enfeksiyon Hastalıkları ABD öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Orçun Barkay tarafından Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesinin 4. ve 5. sınıf öğrencilerine, "Pathophysiology terminal states. Clinical death. Methods of revitalizing the body (Temel ve ileri yaşam desteği), Shock (Şok), Coma (Koma), HIV Infectıon (HIV İnfeksyonu), Viral Hepatit's B (Hepatit B) ve Influenza (İnfluenza) konularında online İngilizce tıp eğitimi verilmeye başlandı.

Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesinden derse katılan öğretim üyeleri ile öğrencileri eğitimden duydukları memnuniyeti ileterek başta Rektör Prof. Dr. Akın Levent olmak üzere eğitim veren öğretim üyelerine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundular. - ERZİNCAN

EBYÜ'den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Vitor Hugo Fatih Terim Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EBYÜ'den Dağıstan Devlet Tıp Üniversitesine İngilizce tıp eğitimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:48:48. #1.15#
title