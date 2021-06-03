EBYÜ'de tenis kursu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tenis Kulübü tarafından tenis kursu açılmasının planlanmakta olduğu duyuruldu.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tenis Kulübü tarafından tenis kursu açılmasının planlanmakta olduğu duyuruldu.
Kurstan Tenis Kulübü üyelerinin ücretsiz olarak yararlanacağı kaydedilerek, "Tenis kurs saati: ayda 8 saat. Tenis kurs ücreti: aylık 200 TL. Tüm yaş grupları kayıt olabilir. Uzman antrenör eşliğinde verilecektir. Kurs Yalnızbağ yerleşkesinde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilecektir." bilgilerine yer verildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı