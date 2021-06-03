EBYÜ'de tenis kursu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EBYÜ'de tenis kursu

EBYÜ'de tenis kursu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tenis Kulübü tarafından tenis kursu açılmasının planlanmakta olduğu duyuruldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tenis Kulübü tarafından tenis kursu açılmasının planlanmakta olduğu duyuruldu.

Kurstan Tenis Kulübü üyelerinin ücretsiz olarak yararlanacağı kaydedilerek, "Tenis kurs saati: ayda 8 saat. Tenis kurs ücreti: aylık 200 TL. Tüm yaş grupları kayıt olabilir. Uzman antrenör eşliğinde verilecektir. Kurs Yalnızbağ yerleşkesinde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilecektir." bilgilerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EBYÜ'de tenis kursu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 07:31:47. #1.15#

title